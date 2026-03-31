Kayla Day - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Kayla Day - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Kayla Day(162) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Española Paula Badosa(113) este martes a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kayla Day.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/03/2026
| Credit One Charleston Open, Qualification (Sin Definir)
| Yue Yuan
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Kayla Day
|28/03/2026
| Credit One Charleston Open, Qualification (Sin Definir)
| Haley Giavara
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kayla Day
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesca Jones
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Kayla Day
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kayla Day
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Aliaksandra Sasnovich
|13/03/2026
| Austin (Semifinal)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Bianca Andreescu
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sinja Kraus
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Lulu Sun
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Paula Badosa