Keaton Hance - Marat Salbiev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Keaton Hance - Marat Salbiev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Keaton Hance - Marat Salbiev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 14:33
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Keaton Hance(889) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Ruso Marat Salbiev(0) este domingo a las 15:30.

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-Últimos Resultados de Keaton Hance.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Australian Open Juniors, Boys (Final) Keaton Hance 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Ziga Sesko
31/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Semifinal) Zangar Nurlanuly 0-2 (3-6, 2-6) Keaton Hance
30/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final) Keaton Hance 2-0 (7-6, 6-4) Kuan-Shou Chen
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Keaton Hance 2-0 (6-0, 6-4) Simone Massellani
27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Keaton Hance 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Mark Ceban

-Últimos Resultados de Marat Salbiev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ziga Sesko 2-0 (6-3, 6-2) Marat Salbiev

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