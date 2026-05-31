Keaton Hance - Marat Salbiev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Keaton Hance - Marat Salbiev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Keaton Hance(889) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Ruso Marat Salbiev(0) este domingo a las 15:30.

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-Últimos Resultados de Keaton Hance.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/02/2026 Australian Open Juniors, Boys (Final) Keaton Hance 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Ziga Sesko 31/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Semifinal) Zangar Nurlanuly 0-2 (3-6, 2-6) Keaton Hance 30/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final) Keaton Hance 2-0 (7-6, 6-4) Kuan-Shou Chen 29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Keaton Hance 2-0 (6-0, 6-4) Simone Massellani 27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Keaton Hance 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Mark Ceban

-Últimos Resultados de Marat Salbiev.