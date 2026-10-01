Kei Nishikori - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Kei Nishikori - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships
Kei Nishikori - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 2:01
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista Japonés Kei Nishikori(436) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este jueves no antes de las 03:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kei Nishikori

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/08/2026 US Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 6-7) Rei Sakamoto
26/08/2026 US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Kei Nishikori 2-0 (6-4, 6-4) Michael Antonius
25/08/2026 US Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Sebastian Ofner 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) Kei Nishikori
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) Kei Nishikori
12/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Kei Nishikori 2-1 (6-4, 1-6, 7-5) Francisco Comesana

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) Frances Tiafoe
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) Frances Tiafoe
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