Kei Nishikori - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Kei Nishikori - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista Japonés Kei Nishikori(436) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este jueves no antes de las 03:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Kei Nishikori
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/08/2026
| US Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Rei Sakamoto
|26/08/2026
| US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Kei Nishikori
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Michael Antonius
|25/08/2026
| US Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Ofner
| 1-2 (1-6, 6-2, 2-6)
| Kei Nishikori
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-3)
| Kei Nishikori
|12/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Kei Nishikori
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-5)
| Francisco Comesana
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-3 (4-6, 2-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 0-3 (3-6, 6-7, 5-7)
| Frances Tiafoe