Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Learner Tien(27) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) este martes a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Learner Tien
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Learner Tien
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Jakub Mensik
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Zachary Svajda
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina