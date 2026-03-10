Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Learner Tien(27) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) este martes a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-2, 6-2) Learner Tien

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Adam Walton 0-2 (6-7, 6-7) Learner Tien 22/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Learner Tien 21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Learner Tien 2-1 (7-6, 3-6, 7-5) Frances Tiafoe 19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.