Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 10 marzo 2026 21:38
Seguir en

Madrid, 10 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Learner Tien(27) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) este martes a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-2, 6-2) Learner Tien

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Adam Walton 0-2 (6-7, 6-7) Learner Tien
22/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Learner Tien
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Learner Tien 2-1 (7-6, 3-6, 7-5) Frances Tiafoe
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina

Contador

Contenido patrocinado