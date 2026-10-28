Learner Tien - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Learner Tien - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open
Learner Tien - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 19:06
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Madrid, 28 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Learner Tien(18) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este miércoles no antes de las 20:05.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Learner Tien

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Luca Van Assche 0-2 (3-6, 1-6) Learner Tien
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 6-7) Casper Ruud
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Learner Tien 2-0 (7-5, 7-5) Zachary Svajda
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Hubert Hurkacz
27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan
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