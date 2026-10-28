Learner Tien - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Learner Tien - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Learner Tien(18) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este miércoles no antes de las 20:05.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Learner Tien
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Luca Van Assche
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Learner Tien
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Casper Ruud
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Zachary Svajda
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan