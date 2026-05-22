Learner Tien - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Learner Tien - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Learner Tien(20) se enfrenta en Semifinal del torneo Geneva Open al tenista kazajo Alexander Bublik(10) este viernes a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Alex Michelsen 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Learner Tien
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (6-7, 6-7) Learner Tien
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-1, 6-4) Learner Tien
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Alexander Bublik
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Learner Tien 2-0 (6-2, 6-1) Damir Dzumhur

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) Alexander Bublik
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Edas Butvilas 0-2 (4-6, 3-6) Alexander Bublik
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Alexander Bublik
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Bublik
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 0-2 (2-6, 5-7) Stefanos Tsitsipas

