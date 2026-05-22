Learner Tien - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Learner Tien - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Learner Tien(20) se enfrenta en Semifinal del torneo Geneva Open al tenista kazajo Alexander Bublik(10) este viernes a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Learner Tien
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Learner Tien
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Learner Tien
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Bublik
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Damir Dzumhur
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Edas Butvilas
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Bublik
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas