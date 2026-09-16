Levante - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Levante, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Athletic este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 4 como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Paco Cortes, Thiago Fernandez, Ivan Romero.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Johaneko Louisjean; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Maroan Sannadi.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante

Últimos Resultados de Athletic