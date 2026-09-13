Levante - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de septiembre de 2026.
El Levante, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 5 cosechada contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|4
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|13
| Permanencia
| Levante
| 5
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona