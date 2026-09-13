Levante - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 11:16
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Levante, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 5 cosechada contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Alavés 10 5
4 Champions Sevilla 10 5
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
13 Permanencia Levante 5 4
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
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