Levante - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Levante, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 5 cosechada contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 13 Permanencia Levante 5 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.

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