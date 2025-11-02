Levante - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 2 de noviembre de 2025.
El Levante, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|14
| Permanencia
| Celta
| 10
| 10
|16
| Permanencia
| Levante
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Roger Brugue; Etta Eyong, Goduine Koyalipou.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutgla.
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta