Levante - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: domingo, 14 septiembre 2025 11:17

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Athletic Bilbao 9 4
3 Champions Getafe 9 4
4 Champions Villarreal 7 4
5 Europa League Barcelona 7 3
6 Conference League Espanyol 7 3
10 Permanencia Betis 5 4
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Roger Brugue, Etta Eyong.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar
25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia

