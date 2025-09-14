Levante - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 4
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|10
| Permanencia
| Betis
| 5
| 4
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Roger Brugue, Etta Eyong.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia