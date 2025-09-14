Levante - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 10 Permanencia Betis 5 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Roger Brugue, Etta Eyong.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante

-Últimos Resultados del Betis.