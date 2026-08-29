Levante - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de agosto de 2026.
El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Betis este sábado a las 17:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Betis
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|17
| Permanencia
| Levante
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Hugo Sotelo, Roger Brugue, Enzo Bardeli, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche