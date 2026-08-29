Levante - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de agosto de 2026.

El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Betis este sábado a las 17:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 7 3 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Sevilla 6 2 5 Europa League Betis 6 2 6 Conference League Atlético 4 2 17 Permanencia Levante 1 2 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Hugo Sotelo, Roger Brugue, Enzo Bardeli, Thiago Fernandez, Ivan Romero.REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

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