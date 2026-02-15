Levante - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
###WidgetCompleto###
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Kareem Tunde, Iker Losada, Ivan Romero.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Diego Lopez; Lucas Beltran, Hugo Duro.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche