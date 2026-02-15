Levante - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 17:46
Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Kareem Tunde, Iker Losada, Ivan Romero.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Diego Lopez; Lucas Beltran, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético
23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche

