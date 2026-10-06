Linda Noskova - Ekaterina Alexandrova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Linda Noskova - Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 5:35
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Madrid, 6 de octubre de 2026.

La tenista Linda Noskova(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Ekaterina Alexandrova(28) este martes no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (1-6, 1-6) Linda Noskova
22/08/2025 Monterrey Open (Cuartos de final) Linda Noskova 1-2 (6-7, 6-4, 2-6) Ekaterina Alexandrova

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-1) Viktorija Golubic
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova
22/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 7-6) Katie Boulter

Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Diana Shnaider
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-1, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Kimberly Birrell 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Ekaterina Alexandrova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) McCartney Kessler 0-2 (2-6, 2-6) Ekaterina Alexandrova
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