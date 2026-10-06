Linda Noskova - Ekaterina Alexandrova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de octubre de 2026.
La tenista Linda Noskova(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Ekaterina Alexandrova(28) este martes no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Linda Noskova
|22/08/2025
| Monterrey Open (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (6-7, 6-4, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Viktorija Golubic
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
|22/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Katie Boulter
Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Diana Shnaider
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Kimberly Birrell
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova