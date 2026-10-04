Linda Noskova - Viktorija Golubic, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Viktorija Golubic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista suiza Viktorija Golubic(65) este domingo no antes de las 08:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Viktorija Golubic 0-2 (1-6, 4-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse 27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova 25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova 22/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 7-6) Katie Boulter 08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova

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