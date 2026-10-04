Linda Noskova - Viktorija Golubic, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Viktorija Golubic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista suiza Viktorija Golubic(65) este domingo no antes de las 08:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
|22/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Katie Boulter
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Viktorija Golubic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Viktorija Golubic
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Peyton Stearns
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Viktorija Golubic
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Elvina Kalieva
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Diane Parry
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 2-1 (7-6, 5-7, 7-5)
| Viktorija Golubic
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Viktorija Golubic