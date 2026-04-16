Liudmila Samsonova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Liudmila Samsonova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.

La tenista Rusa Liudmila Samsonova(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Estadounidense Coco Gauff(3) este jueves a las 18:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-3) Liudmila Samsonova

-Últimos Resultados de Liudmila Samsonova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (0-6, 4-6) Liudmila Samsonova 09/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Lilli Tagger 2-0 (6-2, 7-6, 0-0) Liudmila Samsonova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.