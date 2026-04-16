Liudmila Samsonova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Liudmila Samsonova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de abril de 2026.
La tenista Rusa Liudmila Samsonova(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Estadounidense Coco Gauff(3) este jueves a las 18:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Liudmila Samsonova
-Últimos Resultados de Liudmila Samsonova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Liudmila Samsonova
|09/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Lilli Tagger
| 2-0 (6-2, 7-6, 0-0)
| Liudmila Samsonova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-3, 0-6, 1-6)
| Coco Gauff