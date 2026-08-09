Liudmila Samsonova - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 21:34
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Madrid, 9 de agosto de 2026.

La tenista rusa Liudmila Samsonova(70) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazakha Elena Rybakina(2) este domingo no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Final) Liudmila Samsonova 1-2 (1-6, 7-6, 1-6) Elena Rybakina
10/02/2024 Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) Liudmila Samsonova
07/10/2023 China Open (Semifinal) Elena Rybakina 0-2 (6-7, 3-6) Liudmila Samsonova
13/08/2023 National Bank Open (Semifinal) Elena Rybakina 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) Liudmila Samsonova

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maya Joint 1-2 (5-7, 7-6, 2-6) Liudmila Samsonova
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Liudmila Samsonova 2-0 (6-1, 7-5) Barbora Krejcikova
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Janice Tjen 0-2 (6-7, 5-7) Liudmila Samsonova
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-3, 6-4) Liudmila Samsonova
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 2-6) Liudmila Samsonova

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 5-7) Elena Rybakina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-1) Elena Rybakina
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lois Boisson 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Elena Rybakina

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Elena Rybakina se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Liudmila Samsonova. Empate 3-3.

Elena Rybakina se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Liudmila Samsonova. Empate 3-3.

Elena Rybakina gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3.

Elena Rybakina gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3.

Elena Rybakina rompe el servicio de Liudmila Samsonova. El marcador es ahora 1-3.

Elena Rybakina rompe el servicio de Liudmila Samsonova. El marcador es ahora 1-3.

Liudmila Samsonova rompe a Elena Rybakina y domina ahora 3-0.

Liudmila Samsonova rompe a Elena Rybakina y domina ahora 3-0.

Liudmila Samsonova se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Liudmila Samsonova se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Gran comienzo de Liudmila Samsonova con un break en el primer juego del tercer set.

Gran comienzo de Liudmila Samsonova con un break en el primer juego del tercer set.

Inicio del tercer set. Elena Rybakina al servicio.

Inicio del tercer set. Elena Rybakina al servicio.

Liudmila Samsonova convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Liudmila Samsonova convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Liudmila Samsonova convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 3-2 en el 2.º set.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 3-2 en el 2.º set.

Liudmila Samsonova se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Liudmila Samsonova se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Liudmila Samsonova se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Liudmila Samsonova se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 4-4 en el marcador.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 4-4 en el marcador.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 4-3 por delante.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 4-3 por delante.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 3-3 en el marcador.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 3-3 en el marcador.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 3-2 por delante.

Liudmila Samsonova rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 3-2 por delante.

Liudmila Samsonova gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Liudmila Samsonova gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Elena Rybakina a Liudmila Samsonova. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Liudmila Samsonova en el juego inicial del primer set!

¡Break para Liudmila Samsonova en el juego inicial del primer set!

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