Liudmila Samsonova - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.
La tenista rusa Liudmila Samsonova(70) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazakha Elena Rybakina(2) este domingo no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2025
| Internationaux de Strasbourg (Final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (1-6, 7-6, 1-6)
| Elena Rybakina
|10/02/2024
| Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-0, 4-6, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|07/10/2023
| China Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Liudmila Samsonova
|13/08/2023
| National Bank Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-1, 1-6, 2-6)
| Liudmila Samsonova
Últimos Resultados de Liudmila Samsonova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 1-2 (5-7, 7-6, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Barbora Krejcikova
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Liudmila Samsonova
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Liudmila Samsonova
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Elena Rybakina
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lois Boisson
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Elena Rybakina