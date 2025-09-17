Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 17 de septiembre de 2025.
El Liverpool, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el Anfield ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galan; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nico Gonzalez; Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann.
-Últimos Resultados del Liverpool.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-5
| Paris Saint-Germain
|05/03/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 0-1
| Liverpool
|29/01/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-2
| Liverpool
|21/01/2025
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Lille
|10/12/2024
| Champions
| Girona
| 0-1
| Liverpool
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético