Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 17 de septiembre de 2025.

El Liverpool, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el Anfield ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galan; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nico Gonzalez; Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann.

-Últimos Resultados del Liverpool.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain 05/03/2025 Champions Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool 29/01/2025 Champions PSV Eindhoven 3-2 Liverpool 21/01/2025 Champions Liverpool 2-1 Lille 10/12/2024 Champions Girona 0-1 Liverpool

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.