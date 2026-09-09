Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Anfield

Onces iniciales confirmados

LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister, Alexander Isak.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Kang-In Lee.

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