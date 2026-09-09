Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 20:06
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Anfield

Onces iniciales confirmados


LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister, Alexander Isak.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Kang-In Lee.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2025 Champions League Liverpool 3-2 Atlético

Últimos Resultados de Liverpool

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/04/2026 Champions Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain
08/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray
10/03/2026 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool
28/01/2026 Champions Liverpool 6-0 Qarabag FK

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético

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