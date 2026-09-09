Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de septiembre de 2026.
El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Anfield
Onces iniciales confirmados
LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister, Alexander Isak.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Kang-In Lee.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2025
| Champions League
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
Últimos Resultados de Liverpool
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/04/2026
| Champions
| Liverpool
| 0-2
| Paris Saint-Germain
|08/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-0
| Liverpool
|18/03/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-0
| Galatasaray
|10/03/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-0
| Liverpool
|28/01/2026
| Champions
| Liverpool
| 6-0
| Qarabag FK
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético