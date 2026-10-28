Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open
Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 14:02
Seguir en

Madrid, 28 de octubre de 2026.

El tenista italiano Lorenzo Musetti(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(9) este miércoles no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 5-7) Frances Tiafoe
03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 3-1 (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) Frances Tiafoe
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 2-6) Frances Tiafoe
16/06/2023 Stuttgart Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 1-2 (7-6, 6-7, 2-6) Frances Tiafoe
16/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Lyon Open (Final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-4) Taylor Fritz
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Luca Van Assche 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Lorenzo Musetti
21/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Moise Kouame 0-2 (4-6, 4-6) Lorenzo Musetti
19/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 0-2 (1-6, 4-6) Lorenzo Musetti

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
Contador

Contenido patrocinado