Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de octubre de 2026.
El tenista italiano Lorenzo Musetti(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(9) este miércoles no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Frances Tiafoe
|03/06/2025
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-1 (6-2, 4-6, 7-5, 6-2)
| Frances Tiafoe
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
|16/06/2023
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (7-6, 6-7, 2-6)
| Frances Tiafoe
|16/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Lyon Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Luca Van Assche
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|21/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Moise Kouame
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|19/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton