Madison Keys - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Madison Keys - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Madison Keys(28) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Karolina Muchova(10) este jueves no antes de las 15:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/08/2025 National Bank Open (Octavos de final) Madison Keys 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Karolina Muchova 27/06/2024 Rothesay International (Cuartos de final) Madison Keys 0-0 () Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Madison Keys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (7-6, 6-1) Xinyu Wang 01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Madison Keys 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Diana Shnaider 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) Madison Keys 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (4-6, 4-6) Madison Keys 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Hanne Vandewinkel 0-2 (3-6, 0-6) Madison Keys

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.