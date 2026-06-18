Madison Keys - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Madison Keys - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Madison Keys(28) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Karolina Muchova(10) este jueves no antes de las 15:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2025
| National Bank Open (Octavos de final)
| Madison Keys
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Karolina Muchova
|27/06/2024
| Rothesay International (Cuartos de final)
| Madison Keys
| 0-0 ()
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Xinyu Wang
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (3-6, 6-3, 0-6)
| Diana Shnaider
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (3-6, 7-5, 5-7)
| Madison Keys
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Madison Keys
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Hanne Vandewinkel
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Madison Keys
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Karolina Muchova
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Karolina Muchova
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Karolina Muchova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Karolina Muchova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova