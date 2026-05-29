Magda Linette - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Magda Linette - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA
Magda Linette - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 11:02
Seguir en

Madrid, 29 de mayo de 2026.

La tenista polaca Magda Linette(73) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este viernes a las 12:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 2-1 (1-6, 7-5, 6-3) Iga Swiatek
04/10/2023 China Open (Octavos de final) Magda Linette 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Magda Linette.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) Magda Linette
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tereza Valentova 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) Magda Linette
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (0-6, 3-6) Tatjana Maria
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 1-6) Iva Jovic
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Robin Montgomery 0-2 (4-6, 3-6) Magda Linette

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emerson Jones 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek

Contador

Contenido patrocinado