Magda Linette - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Magda Linette - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
La tenista polaca Magda Linette(73) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este viernes a las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-3)
| Iga Swiatek
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Magda Linette.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-2, 2-6)
| Magda Linette
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tereza Valentova
| 1-2 (7-5, 4-6, 6-7)
| Magda Linette
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Tatjana Maria
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iva Jovic
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Robin Montgomery
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Magda Linette
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emerson Jones
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek