Magdalena Frech - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Magdalena Frech - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
La tenista polaca Magdalena Frech(41) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Magdalena Frech
|21/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 1-2 (6-7, 6-3, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Magdalena Frech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Magdalena Frech
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Magdalena Frech
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Magdalena Frech
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Leolia Jeanjean
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina