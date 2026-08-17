Magdalena Frech - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Magdalena Frech - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Magdalena Frech - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 17:32
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

La tenista polaca Magdalena Frech(41) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Magdalena Frech
21/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Magdalena Frech 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Magdalena Frech

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 0-2 (1-6, 3-6) Magdalena Frech
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (2-6, 5-7) Magdalena Frech
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Magdalena Frech
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Magdalena Frech 2-0 (7-5, 6-3) Leolia Jeanjean
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 0-2 (3-6, 4-6) Elena Rybakina
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina

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