Málaga - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 15 Permanencia Espanyol 7 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 7 20 Descenso Malaga 3 7

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal; Carlos Dotor, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Chupe, Joaquin Munoz, David Larrubia.ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Alex Calatrava, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan; Marcos Fernandez, Roberto Fernandez.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga

Últimos Resultados de Espanyol