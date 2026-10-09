Málaga - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|15
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 7
Onces iniciales probables
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal; Carlos Dotor, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Chupe, Joaquin Munoz, David Larrubia.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Alex Calatrava, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan; Marcos Fernandez, Roberto Fernandez.
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol