Málaga 1 - 3 Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Málaga, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio La Rosaleda ante Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Pablo Martinez, Juan Cruz, Chupe.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Ilias Akhomach.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga

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