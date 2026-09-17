Málaga 1 - 3 Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de septiembre de 2026.
El Málaga, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio La Rosaleda ante Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Pablo Martinez, Juan Cruz, Chupe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Ilias Akhomach.
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal