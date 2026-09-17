Málaga 1 - 3 Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 23:27
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Málaga, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio La Rosaleda ante Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Pablo Martinez, Juan Cruz, Chupe.

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Ilias Akhomach.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' +6 Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' +5 Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Málaga intenta crear peligro.

90' +5 Málaga intenta crear peligro.

90' +5 El árbitro pita tiro libre a Carlos Romero (Villarreal) por zancadillear a Pablo Martinez.

90' +5 El árbitro pita tiro libre a Carlos Romero (Villarreal) por zancadillear a Pablo Martinez.

90' +5 Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' +5 Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' +5 Fuera de juego señalado a Sergi Cardona (Villarreal).

90' +5 Fuera de juego señalado a Sergi Cardona (Villarreal).

90' +4 Villarreal intenta crear peligro.

90' +4 Villarreal intenta crear peligro.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Pape Gueye.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Pape Gueye.

90' +4 A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

90' +4 A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

90' +3 El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

90' +3 Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' +3 Tajon Buchanan (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' +2 Rafita rechaza con éxito el disparo.

90' +2 Rafita rechaza con éxito el disparo.

90' +2 Un remate de Carlos Romero es rechazado.

90' +2 Un remate de Carlos Romero es rechazado.

90' +2 Villarreal intenta crear peligro.

90' +2 Villarreal intenta crear peligro.

90' +2 Tajon Buchanan alivia la presión con un despeje.

90' +2 Tajon Buchanan alivia la presión con un despeje.

90' +2 Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

90' +2 Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

90' +1 Málaga intenta crear peligro.

90' +1 Málaga intenta crear peligro.

90' +1 Málaga tiene el control del balón.

90' +1 Málaga tiene el control del balón.

90' +1 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +1 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +1 Villarreal tiene el control del balón.

90' +1 Villarreal tiene el control del balón.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Villarreal tiene el control del balón.

90' +1 Villarreal tiene el control del balón.

90' Málaga intenta crear peligro.

90' Málaga intenta crear peligro.

90' Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' Posesión de balón: Málaga: 37 %, Villarreal: 63 %.

90' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' Santiago Mourino (Villarreal) saca el córner desde la izquierda.

90' Santiago Mourino (Villarreal) saca el córner desde la izquierda.

89' Málaga tiene el control del balón.

89' Málaga tiene el control del balón.

89' Saque de portería para Málaga.

89' Saque de portería para Málaga.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' Angel Recio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Angel Recio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Villarreal intenta crear peligro.

89' Villarreal intenta crear peligro.

88' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

88' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

88' Málaga intenta crear peligro.

88' Málaga intenta crear peligro.

88' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

88' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

88' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

88' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

88' Málaga intenta crear peligro.

88' Málaga intenta crear peligro.

88' Málaga tiene el control del balón.

88' Málaga tiene el control del balón.

86' '¡G O O O O O O L! - ¡Pape Gueye (Villarreal) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Alfonso Herrero estuvo a punto de detener el penalti.'

86' '¡G O O O O O O L! - ¡Pape Gueye (Villarreal) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Alfonso Herrero estuvo a punto de detener el penalti.'

86' PENALTI - Alfonso Herrero (Málaga) comete penalti por derribar a Carlos Macia.

86' PENALTI - Alfonso Herrero (Málaga) comete penalti por derribar a Carlos Macia.

86' A Alfonso Herrero se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

86' A Alfonso Herrero se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

85' Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Villarreal.

85' Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Villarreal.

85' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.

85' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.

85' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.

85' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.

84' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.

84' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.

83' Asistencia de Carlos Macia en el gol.

83' Asistencia de Carlos Macia en el gol.

83' ¡Tajon Buchanan dio el pase decisivo para el gol!

83' ¡Tajon Buchanan dio el pase decisivo para el gol!

83' ¡G O O O O O O L! - ¡Carlos Romero (Villarreal) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

83' ¡G O O O O O O L! - ¡Carlos Romero (Villarreal) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Villarreal intenta crear peligro.

82' Angel Recio es penalizado por empujar a Pape Gueye

82' Angel Recio es penalizado por empujar a Pape Gueye

82' Joaquin Munoz (Málaga) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

82' Joaquin Munoz (Málaga) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

81' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

81' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

81' Málaga tiene el control del balón.

81' Málaga tiene el control del balón.

80' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

80' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

80' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

80' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

80' Rafita alivia la presión con un despeje.

80' Rafita alivia la presión con un despeje.

80' Villarreal intenta crear peligro.

80' Villarreal intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Málaga: 36 %, Villarreal: 64 %.

80' Posesión de balón: Málaga: 36 %, Villarreal: 64 %.

80' Cambio táctico. Nathan Saliba es sustituido por Carlos Macia.

80' Cambio táctico. Nathan Saliba es sustituido por Carlos Macia.

80' Cambio táctico. Alberto Moleiro es sustituido por Santiago Mourino.

80' Cambio táctico. Alberto Moleiro es sustituido por Santiago Mourino.

79' A Ramon Enriquez se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

79' A Ramon Enriquez se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

79' El árbitro pita tiro libre a Ramon Enriquez (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

79' El árbitro pita tiro libre a Ramon Enriquez (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

79' Villarreal intenta crear peligro.

79' Villarreal intenta crear peligro.

78' Málaga intenta crear peligro.

78' Málaga intenta crear peligro.

78' Málaga tiene el control del balón.

78' Málaga tiene el control del balón.

78' Rafita hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Rafita hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Alex Freeman Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

78' Alex Freeman Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

77' Villarreal tiene el control del balón.

77' Villarreal tiene el control del balón.

77' Saque de portería para Villarreal.

77' Saque de portería para Villarreal.

77' Joaquin Munoz remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

77' Joaquin Munoz remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

77' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.

77' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.

76' Saque de portería para Villarreal.

76' Saque de portería para Villarreal.

76' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Villarreal tiene el control del balón.

76' Villarreal tiene el control del balón.

75' Cambio táctico. Carlos Puga es sustituido por Ramon Enriquez.

75' Cambio táctico. Carlos Puga es sustituido por Ramon Enriquez.

75' Saque de portería para Villarreal.

75' Saque de portería para Villarreal.

75' Pablo Martinez (Málaga) hace un disparo que va desviado.

75' Pablo Martinez (Málaga) hace un disparo que va desviado.

75' Málaga intenta crear peligro.

75' Málaga intenta crear peligro.

75' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

75' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

73' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Tajon Buchanan debería haber anotado desde esa posición.

73' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Tajon Buchanan debería haber anotado desde esa posición.

74' Nathan Saliba Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

74' Nathan Saliba Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

74' David Larrubia saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

74' David Larrubia saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

74' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

74' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

73' Málaga inicia un contraataque.

73' Málaga inicia un contraataque.

73' Ocasión para Tajon Buchanan (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

73' Ocasión para Tajon Buchanan (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

73' Centro de Georges Mikautadze Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

73' Centro de Georges Mikautadze Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

72' Villarreal intenta crear peligro.

72' Villarreal intenta crear peligro.

72' Málaga tiene el control del balón.

72' Málaga tiene el control del balón.

72' A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

72' A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

71' Villarreal intenta crear peligro.

71' Villarreal intenta crear peligro.

71' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

71' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

71' Einar Galilea agarra a un jugador rival y es amonestado.

71' Einar Galilea agarra a un jugador rival y es amonestado.

70' Einar Galilea (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Alberto Moleiro.

70' Einar Galilea (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Alberto Moleiro.

70' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

70' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

69' Saque de portería para Málaga.

69' Saque de portería para Málaga.

69' ¡AL POSTE! Casi marca Georges Mikautadze, pero el balón se estrella en el poste.

69' ¡AL POSTE! Casi marca Georges Mikautadze, pero el balón se estrella en el poste.

69' Villarreal intenta crear peligro.

69' Villarreal intenta crear peligro.

69' El colegiado amonesta a David Larrubia por conducta antideportiva.

69' El colegiado amonesta a David Larrubia por conducta antideportiva.

69' El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Sergi Cardona.

69' El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Sergi Cardona.

68' David Larrubia (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Carlos Romero.

68' David Larrubia (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Carlos Romero.

67' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

67' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

67' Saque de portería para Villarreal.

67' Saque de portería para Villarreal.

67' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

67' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

66' Villarreal intenta crear peligro.

66' Villarreal intenta crear peligro.

65' Málaga tiene el control del balón.

65' Málaga tiene el control del balón.

65' Saque de portería para Villarreal.

65' Saque de portería para Villarreal.

65' Chupe (Málaga) hace un disparo que va desviado.

65' Chupe (Málaga) hace un disparo que va desviado.

65' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

65' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

63' Cambio táctico. Ilias Akhomach es sustituido por Carlos Romero.

63' Cambio táctico. Ilias Akhomach es sustituido por Carlos Romero.

64' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

64' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

64' Málaga intenta crear peligro.

64' Málaga intenta crear peligro.

64' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

64' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

62' El árbitro pita tiro libre a Nathan Saliba (Villarreal) por zancadillear a Rafita.

62' El árbitro pita tiro libre a Nathan Saliba (Villarreal) por zancadillear a Rafita.

63' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

63' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

63' Cambio táctico. Ayoze Pérez es sustituido por Georges Mikautadze.

63' Cambio táctico. Ayoze Pérez es sustituido por Georges Mikautadze.

62' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

62' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

62' Cambio táctico. Carlos Dotor es sustituido por Joaquin Munoz.

62' Cambio táctico. Carlos Dotor es sustituido por Joaquin Munoz.

62' Cambio táctico. Izan Merino es sustituido por Adrian Nino.

62' Cambio táctico. Izan Merino es sustituido por Adrian Nino.

62' Saque de portería para Málaga.

62' Saque de portería para Málaga.

61' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

61' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

60' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Rafita alivia la presión con un despeje.

60' Rafita alivia la presión con un despeje.

60' Villarreal tiene el control del balón.

60' Villarreal tiene el control del balón.

60' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

60' Posesión de balón: Málaga: 35 %, Villarreal: 65 %.

59' Einar Galilea es penalizado por empujar a Ayoze Pérez

59' Einar Galilea es penalizado por empujar a Ayoze Pérez

59' Villarreal tiene el control del balón.

59' Villarreal tiene el control del balón.

59' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Rafita alivia la presión con un despeje.

59' Rafita alivia la presión con un despeje.

58' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

58' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

58' Villarreal intenta crear peligro.

58' Villarreal intenta crear peligro.

58' Villarreal tiene el control del balón.

58' Villarreal tiene el control del balón.

58' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Málaga tiene el control del balón.

57' Málaga tiene el control del balón.

55' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Ayoze Pérez debería haber anotado desde esa posición.

55' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Ayoze Pérez debería haber anotado desde esa posición.

57' Tajon Buchanan es penalizado por empujar a Carlos Puga

57' Tajon Buchanan es penalizado por empujar a Carlos Puga

56' La asistencia al partido de hoy es de 28505 espectadores.

56' La asistencia al partido de hoy es de 28505 espectadores.

56' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

56' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

56' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

56' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

55' Villarreal intenta crear peligro.

55' Villarreal intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Málaga: 36 %, Villarreal: 64 %.

55' Posesión de balón: Málaga: 36 %, Villarreal: 64 %.

55' [player 1] (Villarreal) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

55' [player 1] (Villarreal) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

54' Centro de Ilias Akhomach Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

54' Centro de Ilias Akhomach Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

54' Villarreal intenta crear peligro.

54' Villarreal intenta crear peligro.

54' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

54' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

53' Saque de portería para Villarreal.

53' Saque de portería para Villarreal.

53' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

53' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

53' Málaga tiene el control del balón.

53' Málaga tiene el control del balón.

53' El árbitro pita tiro libre a Alex Freeman (Villarreal) por zancadillear a Pablo Martinez.

53' El árbitro pita tiro libre a Alex Freeman (Villarreal) por zancadillear a Pablo Martinez.

52' Fuera de juego señalado a Alex Freeman (Villarreal).

52' Fuera de juego señalado a Alex Freeman (Villarreal).

52' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

52' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Villarreal intenta crear peligro.

51' Ayoze Pérez alivia la presión con un despeje.

51' Ayoze Pérez alivia la presión con un despeje.

51' Alex Freeman Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

51' Alex Freeman Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

51' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

51' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

50' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

50' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

50' Málaga intenta crear peligro.

50' Málaga intenta crear peligro.

50' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

50' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

50' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

50' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

49' Saque de portería para Málaga.

49' Saque de portería para Málaga.

49' Villarreal tiene el control del balón.

49' Villarreal tiene el control del balón.

48' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

48' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

48' Villarreal intenta crear peligro.

48' Villarreal intenta crear peligro.

48' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

48' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

46' El árbitro pita tiro libre a Ilias Akhomach (Villarreal) por zancadillear a Einar Galilea.

46' El árbitro pita tiro libre a Ilias Akhomach (Villarreal) por zancadillear a Einar Galilea.

47' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

47' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

47' Saque de portería para Málaga.

47' Saque de portería para Málaga.

46' Cambio táctico. Jose Salinas es sustituido por Rafita.

46' Cambio táctico. Jose Salinas es sustituido por Rafita.

46' Cambio táctico. Juan Cruz es sustituido por Dani Lorenzo.

46' Cambio táctico. Juan Cruz es sustituido por Dani Lorenzo.

46' Málaga tiene el control del balón.

46' Málaga tiene el control del balón.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +6 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +6 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +6 Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

45' +6 Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

45' +6 Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

45' +6 Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

45' +6 Villarreal intenta crear peligro.

45' +6 Villarreal intenta crear peligro.

45' +5 Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +5 Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +5 Tiro libre ejecutado por Alberto Moleiro que va a puerta, pero Alfonso Herrero controla el disparo.

45' +5 Tiro libre ejecutado por Alberto Moleiro que va a puerta, pero Alfonso Herrero controla el disparo.

45' +5 Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

45' +5 Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

45' +4 El árbitro pita tiro libre a Carlos Puga (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

45' +4 El árbitro pita tiro libre a Carlos Puga (Málaga) por zancadillear a Tajon Buchanan.

45' +4 Villarreal intenta crear peligro.

45' +4 Villarreal intenta crear peligro.

45' +4 Izan Merino alivia la presión con un despeje.

45' +4 Izan Merino alivia la presión con un despeje.

45' +4 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +4 Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

45' +4 Málaga tiene el control del balón.

45' +4 Málaga tiene el control del balón.

45' +3 ¡Alberto Moleiro dio el pase decisivo para el gol!

45' +3 ¡Alberto Moleiro dio el pase decisivo para el gol!

45' +2 Asistencia de Ayoze Pérez en el gol.

45' +2 Asistencia de Ayoze Pérez en el gol.

45' +2 ¡G O O O O O O L! - ¡Pape Gueye marca con la pierna izquierda!

45' +2 ¡G O O O O O O L! - ¡Pape Gueye marca con la pierna izquierda!

45' +2 Villarreal intenta crear peligro.

45' +2 Villarreal intenta crear peligro.

45' +2 Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

45' +2 Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

45' +2 Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

45' +2 Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

45' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

45' Málaga intenta crear peligro.

45' Málaga intenta crear peligro.

45' Posesión de balón: Málaga: 30 %, Villarreal: 70 %.

45' Posesión de balón: Málaga: 30 %, Villarreal: 70 %.

45' El árbitro pita tiro libre a Alex Freeman (Villarreal) por zancadillear a Juan Cruz.

45' El árbitro pita tiro libre a Alex Freeman (Villarreal) por zancadillear a Juan Cruz.

44' Málaga intenta crear peligro.

44' Málaga intenta crear peligro.

44' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

44' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

43' Málaga tiene el control del balón.

43' Málaga tiene el control del balón.

43' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

43' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

42' A Ilias Akhomach se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

42' A Ilias Akhomach se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

42' El árbitro pita tiro libre a Ilias Akhomach (Villarreal) por zancadillear a Carlos Dotor.

42' El árbitro pita tiro libre a Ilias Akhomach (Villarreal) por zancadillear a Carlos Dotor.

42' Málaga tiene el control del balón.

42' Málaga tiene el control del balón.

41' ¡Nathan Saliba dio el pase decisivo para el gol!

41' ¡Nathan Saliba dio el pase decisivo para el gol!

40' Asistencia de Ilias Akhomach en el gol.

40' Asistencia de Ilias Akhomach en el gol.

40' ¡G O O O O O O L! - ¡Alberto Moleiro anota con la pierna derecha!

40' ¡G O O O O O O L! - ¡Alberto Moleiro anota con la pierna derecha!

40' Villarreal intenta crear peligro.

40' Villarreal intenta crear peligro.

40' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Sergi Cardona hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Sergi Cardona hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Málaga tiene el control del balón.

40' Málaga tiene el control del balón.

40' Posesión de balón: Málaga: 28 %, Villarreal: 72 %.

40' Posesión de balón: Málaga: 28 %, Villarreal: 72 %.

39' Saque de portería para Málaga.

39' Saque de portería para Málaga.

39' Alberto Moleiro (Villarreal) hace un disparo que va desviado.

39' Alberto Moleiro (Villarreal) hace un disparo que va desviado.

39' Centro de Ilias Akhomach Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

39' Centro de Ilias Akhomach Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

39' Villarreal tiene el control del balón.

39' Villarreal tiene el control del balón.

38' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

38' Jose Salinas alivia la presión con un despeje.

37' Saque de portería para Málaga.

37' Saque de portería para Málaga.

37' Santi Comesana tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Pape Gueye.

37' Santi Comesana tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Pape Gueye.

37' Renato Veiga (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

37' Renato Veiga (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

36' El árbitro pita tiro libre a Izan Merino (Málaga) por zancadillear a Alberto Moleiro.

36' El árbitro pita tiro libre a Izan Merino (Málaga) por zancadillear a Alberto Moleiro.

36' Fuera de juego señalado a Renato Veiga (Villarreal).

36' Fuera de juego señalado a Renato Veiga (Villarreal).

36' Villarreal intenta crear peligro.

36' Villarreal intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Málaga: 28 %, Villarreal: 72 %.

35' Posesión de balón: Málaga: 28 %, Villarreal: 72 %.

34' Tarjeta amarilla para Jose Salinas por una dura entrada.

34' Tarjeta amarilla para Jose Salinas por una dura entrada.

34' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Jose Salinas sobre Santi Comesana.

34' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Jose Salinas sobre Santi Comesana.

34' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

34' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

34' Villarreal intenta crear peligro.

34' Villarreal intenta crear peligro.

34' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

34' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

34' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Villarreal tiene el control del balón.

33' Villarreal tiene el control del balón.

33' Málaga tiene el control del balón.

33' Málaga tiene el control del balón.

33' David Larrubia alivia la presión con un despeje.

33' David Larrubia alivia la presión con un despeje.

32' Jose Salinas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Jose Salinas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

32' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

31' El árbitro pita tiro libre a Jose Salinas (Málaga) por zancadillear a Santi Comesana.

31' El árbitro pita tiro libre a Jose Salinas (Málaga) por zancadillear a Santi Comesana.

31' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

31' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

30' Posesión de balón: Málaga: 26 %, Villarreal: 74 %.

30' Posesión de balón: Málaga: 26 %, Villarreal: 74 %.

29' Villarreal tiene el control del balón.

29' Villarreal tiene el control del balón.

29' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Málaga inicia un contraataque.

29' Málaga inicia un contraataque.

29' Juan Cruz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Juan Cruz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Alberto Moleiro (Villarreal) saca un córner en corto desde la derecha.

29' Alberto Moleiro (Villarreal) saca un córner en corto desde la derecha.

28' Buen disparo de Ilias Akhomach que va a puerta, pero detiene el portero.

28' Buen disparo de Ilias Akhomach que va a puerta, pero detiene el portero.

28' Tajon Buchanan dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón.

28' Tajon Buchanan dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón.

27' Alberto Moleiro (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

27' Alberto Moleiro (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

27' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

27' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

27' Villarreal tiene el control del balón.

27' Villarreal tiene el control del balón.

27' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Nathan Saliba.

27' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Nathan Saliba.

26' Villarreal tiene el control del balón.

26' Villarreal tiene el control del balón.

26' Carlos Puga rechaza con éxito el disparo.

26' Carlos Puga rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Sergi Cardona es rechazado.

26' Un remate de Sergi Cardona es rechazado.

25' Villarreal intenta crear peligro.

25' Villarreal intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Málaga: 29 %, Villarreal: 71 %.

25' Posesión de balón: Málaga: 29 %, Villarreal: 71 %.

25' Falta de Jose Salinas (Málaga) por dar un codazo a Ilias Akhomach.

25' Falta de Jose Salinas (Málaga) por dar un codazo a Ilias Akhomach.

25' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

25' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

25' Izan Merino Málaga intercepta un centro dirigido al área.

25' Izan Merino Málaga intercepta un centro dirigido al área.

25' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

25' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

23' Málaga intenta crear peligro.

23' Málaga intenta crear peligro.

23' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

23' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

23' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

23' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

22' Pau Navarro es penalizado por empujar a Chupe

22' Pau Navarro es penalizado por empujar a Chupe

22' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

22' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

21' Villarreal intenta crear peligro.

21' Villarreal intenta crear peligro.

21' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

21' Einar Galilea alivia la presión con un despeje.

21' Se reanuda el juego con un bote neutral.

21' Se reanuda el juego con un bote neutral.

20' Posesión de balón: Málaga: 30 %, Villarreal: 70 %.

20' Posesión de balón: Málaga: 30 %, Villarreal: 70 %.

20' Izan Merino está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

20' Izan Merino está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

19' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

19' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

19' Villarreal tiene el control del balón.

19' Villarreal tiene el control del balón.

19' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

19' Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

19' Jose Salinas es penalizado por empujar a Alex Freeman

19' Jose Salinas es penalizado por empujar a Alex Freeman

18' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

18' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

17' Villarreal intenta crear peligro.

17' Villarreal intenta crear peligro.

16' Villarreal tiene el control del balón.

16' Villarreal tiene el control del balón.

16' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

16' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

16' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

16' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

15' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

15' Angel Recio alivia la presión con un despeje.

15' Villarreal tiene el control del balón.

15' Villarreal tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

15' Posesión de balón: Málaga: 34 %, Villarreal: 66 %.

15' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

15' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

15' Izan Merino Málaga intercepta un centro dirigido al área.

15' Izan Merino Málaga intercepta un centro dirigido al área.

14' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

14' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

12' Asistencia de Juan Cruz en el gol.

12' Asistencia de Juan Cruz en el gol.

13' Villarreal tiene el control del balón.

13' Villarreal tiene el control del balón.

13' ¡David Larrubia dio el pase decisivo para el gol!

13' ¡David Larrubia dio el pase decisivo para el gol!

12' ¡G O O O O O O L! - Carlos Dotor (Málaga) marca con un remate con la pierna derecha que es desviado batiendo al portero.

12' ¡G O O O O O O L! - Carlos Dotor (Málaga) marca con un remate con la pierna derecha que es desviado batiendo al portero.

12' Málaga intenta crear peligro.

12' Málaga intenta crear peligro.

11' Saque de portería para Málaga.

11' Saque de portería para Málaga.

10' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

10' Alex Freeman alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Málaga: 32 %, Villarreal: 68 %.

10' Posesión de balón: Málaga: 32 %, Villarreal: 68 %.

10' A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

10' A las manos de Alfonso Herrero, que sale y se apodera del balón.

10' Villarreal tiene el control del balón.

10' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

9' Villarreal saca de banda en su mitad del campo.

9' El árbitro pita tiro libre a Carlos Puga (Málaga) por zancadillear a Alberto Moleiro.

9' El árbitro pita tiro libre a Carlos Puga (Málaga) por zancadillear a Alberto Moleiro.

9' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

9' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

8' Málaga intenta crear peligro.

8' Málaga intenta crear peligro.

8' El árbitro pita tiro libre a Santi Comesana (Villarreal) por zancadillear a Izan Merino.

8' El árbitro pita tiro libre a Santi Comesana (Villarreal) por zancadillear a Izan Merino.

8' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

8' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

8' Santi Comesana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Santi Comesana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

7' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

6' El árbitro pita tiro libre a Renato Veiga (Villarreal) por zancadillear a Carlos Puga.

6' El árbitro pita tiro libre a Renato Veiga (Villarreal) por zancadillear a Carlos Puga.

5' Villarreal tiene el control del balón.

5' Villarreal tiene el control del balón.

5' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

5' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

5' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Posesión de balón: Málaga: 20 %, Villarreal: 80 %.

5' Posesión de balón: Málaga: 20 %, Villarreal: 80 %.

5' El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Nathan Saliba.

5' El árbitro pita tiro libre a David Larrubia (Málaga) por zancadillear a Nathan Saliba.

4' Villarreal tiene el control del balón.

4' Villarreal tiene el control del balón.

4' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

4' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

4' Ilias Akhomach alivia la presión con un despeje.

4' Ilias Akhomach alivia la presión con un despeje.

3' Alberto Moleiro (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

3' Alberto Moleiro (Villarreal) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

3' Carlos Puga Málaga intercepta un centro dirigido al área.

3' Carlos Puga Málaga intercepta un centro dirigido al área.

3' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

3' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

3' Angel Recio rechaza con éxito el disparo.

3' Angel Recio rechaza con éxito el disparo.

3' Un remate de Sergi Cardona es rechazado.

3' Un remate de Sergi Cardona es rechazado.

3' Villarreal intenta crear peligro.

3' Villarreal intenta crear peligro.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

2' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' El terreno de juego no está en buenas condiciones, pero permite la práctica del fútbol.

1' El terreno de juego no está en buenas condiciones, pero permite la práctica del fútbol.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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