Mallorca - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Toni Lato, Marash Kumbulla; Omar Mascarell, Samu, Jan Virgili, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer, Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca 28/10/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao 02/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Mallorca 03/09/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Athletic.