Mallorca - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu; Takuma Asano, Vedat Muriqi.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Giacomo Raspadori.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2025 LaLiga Atlético 2-0 Mallorca 10/11/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético 04/05/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético 25/11/2023 LaLiga Atlético 1-0 Mallorca 26/04/2023 LaLiga Atlético 3-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.