Mallorca - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu; Takuma Asano, Vedat Muriqi.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Giacomo Raspadori.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Mallorca
|10/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|04/05/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|25/11/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Mallorca
|26/04/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético