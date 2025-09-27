Mallorca - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 13:30

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 12 7
5 Europa League Elche 10 6
6 Conference League Athletic Bilbao 10 6
10 Permanencia Alavés 8 6
18 Descenso Real Oviedo 3 6
19 Descenso Girona 3 7
20 Descenso Mallorca 2 6

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu, Pablo Torre; Takuma Asano, Vedat Muriqi.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés
01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca
24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca
03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés

