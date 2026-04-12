Mallorca - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Randy Nteka.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo 30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.