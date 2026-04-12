Mallorca - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 15:30
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Madrid, 12 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Randy Nteka.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo
11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo
30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo

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