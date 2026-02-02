Mallorca - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: lunes, 2 febrero 2026 20:17
Madrid, 2 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Gerard Fernandez; Neal Maupay, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca
27/08/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Sevilla
22/04/2024 LaLiga Sevilla 2-1 Mallorca
09/12/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla

