Mallorca - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Valencia este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Samu; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Takuma Asano.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Pepelu, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Diego Lopez, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Lucas Beltran, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca 29/11/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Valencia 30/03/2024 LaLiga Valencia 0-0 Mallorca 07/10/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca

-Últimos Resultados del Valencia.