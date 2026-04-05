Marco Trungelliti - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Marco Trungelliti - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Final de Grand Prix Hassan II - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
El tenista Argentino Marco Trungelliti(117) se enfrenta en Final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Español Rafael Jodar(89) este domingo a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Luciano Darderi
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Marco Trungelliti
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Marco Trungelliti
|01/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Marco Trungelliti
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Henrique Rocha
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Marco Trungelliti
|30/03/2026
| Grand Prix Hassan II, Qualification (Cuartos de final)
| Marco Trungelliti
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Rafael Jodar
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tomas Machac
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Dusan Lajovic
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Tomas Etcheverry