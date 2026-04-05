Marco Trungelliti - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Marco Trungelliti - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Final de Grand Prix Hassan II
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 15:04
Madrid, 5 de abril de 2026.

El tenista Argentino Marco Trungelliti(117) se enfrenta en Final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Español Rafael Jodar(89) este domingo a las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Luciano Darderi 0-2 (4-6, 6-7) Marco Trungelliti
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Marco Trungelliti
01/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Marco Trungelliti 2-0 (7-6, 6-3) Kamil Majchrzak
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 0-2 (6-7, 2-6) Marco Trungelliti
30/03/2026 Grand Prix Hassan II, Qualification (Cuartos de final) Marco Trungelliti 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Camilo Ugo Carabelli
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-1 (2-6, 0-2) Rafael Jodar
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Dusan Lajovic
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 0-2 (5-7, 4-6) Tomas Etcheverry

Contenido patrocinado