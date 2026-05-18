Marcos Giron - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Marcos Giron - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Marcos Giron(84) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este lunes a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/10/2023
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Marcos Giron
|15/02/2023
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Marcos Giron.
|17/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (7-6, 4-6, 6-7)
| Max Schoenhaus
|16/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sumit Nagal
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Marin Cilic
|01/05/2026
| Cagliari (Cuartos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Marcos Giron
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Ben Shelton
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Dino Prizmic
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alex Molcan
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton