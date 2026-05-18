Marcos Giron - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Marcos Giron - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: lunes, 18 mayo 2026 14:00
Madrid, 18 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Marcos Giron(84) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este lunes a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/10/2023 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Marcos Giron
15/02/2023 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Marcos Giron.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Marcos Giron 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Max Schoenhaus
16/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final) Marcos Giron 2-0 (6-3, 6-2) Sumit Nagal
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (5-7, 4-6) Marin Cilic
01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Roman Andres Burruchaga 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Marcos Giron
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Ben Shelton
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Dino Prizmic
19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alex Molcan 0-2 (3-6, 4-6) Ben Shelton
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Ben Shelton

