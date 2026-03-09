Maria Sakkari - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Maria Sakkari - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Griega Maria Sakkari(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este lunes a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|10/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Maria Sakkari.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Lilli Tagger
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Karolina Muchova
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Maria Sakkari
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Janice Tjen
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek