Maria Sakkari - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 21:30
Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Griega Maria Sakkari(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este lunes a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
10/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
17/03/2024 BNP Paribas Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-4, 6-0) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-0) Lilli Tagger
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Maria Sakkari 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Karolina Muchova
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (6-7, 0-6) Maria Sakkari
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (0-6, 6-7) Iga Swiatek
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-0, 6-3) Janice Tjen
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek

