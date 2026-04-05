Mariano Navone - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Mariano Navone - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El tenista Argentino Mariano Navone(60) se enfrenta en Final del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este domingo a las 13:00.

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-Últimos Resultados de Mariano Navone.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/04/2026 Bucharest Open (Semifinal) Mariano Navone 2-1 (5-7, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp 03/04/2026 Bucharest Open (Cuartos de final) Alex Molcan 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Mariano Navone 01/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Elmer Moeller 0-2 (2-6, 1-6) Mariano Navone 31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Christopher O'Connell 0-2 (4-6, 6-7) Mariano Navone 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 0-2 (3-6, 4-6) Valentin Vacherot

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.