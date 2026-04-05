Mariano Navone - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Mariano Navone - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
El tenista Argentino Mariano Navone(60) se enfrenta en Final del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este domingo a las 13:00.
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-Últimos Resultados de Mariano Navone.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Bucharest Open (Semifinal)
| Mariano Navone
| 2-1 (5-7, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Mariano Navone
|01/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Elmer Moeller
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Mariano Navone
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Christopher O'Connell
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Mariano Navone
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Valentin Vacherot
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Bucharest Open (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Titouan Droguet
| 1-1 (6-4, 6-7, 1-3)
| Daniel Merida Aguilar
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|31/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Joel Schwaerzler