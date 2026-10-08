Mariano Navone - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Mariano Navone - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
El tenista argentino Mariano Navone(47) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este jueves no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2024
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-1 (5-7, 6-1, 6-3, 6-0)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Mariano Navone
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
| Mariano Navone
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7)
| Mariano Navone
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1)
| Novak Djokovic
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Mariano Navone
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Yi Zhou
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|24/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-1 (4-6, 0-3)
| Adolfo Vallejo