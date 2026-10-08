Mariano Navone - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Mariano Navone - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters
Mariano Navone - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 8 octubre 2026 6:32
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Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista argentino Mariano Navone(47) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este jueves no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2024 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 3-1 (5-7, 6-1, 6-3, 6-0) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Mariano Navone

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Mariano Navone
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7) Mariano Navone
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) Novak Djokovic
25/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 2-0 (6-3, 7-6) Mariano Navone

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Yi Zhou 0-2 (5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
24/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Pablo Carreno Busta 0-1 (4-6, 0-3) Adolfo Vallejo
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