Mariia Makarova - Jordyn Hazelitt, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Mariia Makarova - Jordyn Hazelitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista rusa Mariia Makarova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(0) este domingo a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Mariia Makarova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Mariia Makarova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Thea Frodin
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Alena Kovackova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Mariia Makarova
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariella Thamm
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Mariia Makarova
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Yujun Lin
| 1-2 (5-7, 6-4, 3-6)
| Mariia Makarova
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