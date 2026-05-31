Mariia Makarova - Jordyn Hazelitt, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Mariia Makarova - Jordyn Hazelitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista rusa Mariia Makarova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(0) este domingo a las 15:30.

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-Últimos Resultados de Mariia Makarova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Cuartos de final) Mariia Makarova 0-2 (3-6, 0-6) Thea Frodin 28/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Alena Kovackova 0-2 (6-7, 5-7) Mariia Makarova 26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariella Thamm 0-2 (4-6, 3-6) Mariia Makarova 24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Yujun Lin 1-2 (5-7, 6-4, 3-6) Mariia Makarova

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