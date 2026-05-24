Marina Bassols Ribera - Emiliana Arango, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Marina Bassols Ribera - Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 15:41
Madrid, 24 de mayo de 2026.

La tenista española Marina Bassols Ribera(177) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista Colombiana Emiliana Arango(98) este domingo a las 16:40.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Aliaksandra Sasnovich 0-2 (6-7, 5-7) Marina Bassols Ribera
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Pliskova
19/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Amandine Monnot 0-2 (2-6, 1-6) Marina Bassols Ribera
02/05/2026 La Bisbal (Semifinal) Tamara Korpatsch 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) Marina Bassols Ribera
01/05/2026 La Bisbal (Cuartos de final) Beatriz Haddad Maia 0-2 (2-6, 1-6) Marina Bassols Ribera

-Últimos Resultados de Emiliana Arango.

20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Emiliana Arango 1-2 (6-7, 6-1, 0-6) Anna Bondar
19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Emiliana Arango 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) Ella Seidel
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Emiliana Arango 0-2 (4-6, 3-6) Noemi Basiletti
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Emiliana Arango 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) Daria Kasatkina
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-2) Emiliana Arango

