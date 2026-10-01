Marina Bassols Ribera - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 1 de octubre de 2026.
La tenista española Marina Bassols Ribera(129) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(76) este jueves no antes de las 09:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2025
| Vic (Dieciseisavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Marina Bassols Ribera
Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Xiaodi You
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Olivia Nicholls
|17/09/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Marina Bassols Ribera
|14/09/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Eva Bennemann
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Marina Bassols Ribera
|08/09/2026
| Montreux (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Marina Bassols Ribera
Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/09/2026
| Korea Open (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Katie Volynets
|21/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-5)
| Polina Kudermetova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Kamilla Rakhimova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Barbora Krejcikova