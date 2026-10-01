Marina Bassols Ribera - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 9:54
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

La tenista española Marina Bassols Ribera(129) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(76) este jueves no antes de las 09:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2025 Vic (Dieciseisavos de final) Kamilla Rakhimova 2-0 (6-4, 6-0) Marina Bassols Ribera

Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 China Open, Qualification (Sin Definir) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-4, 6-4) Xiaodi You
28/09/2026 China Open, Qualification (Sin Definir) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-1, 6-1) Olivia Nicholls
17/09/2026 Valencia (Octavos de final) Guiomar Maristany 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Marina Bassols Ribera
14/09/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Eva Bennemann 0-2 (4-6, 2-6) Marina Bassols Ribera
08/09/2026 Montreux (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 2-0 (6-2, 6-1) Marina Bassols Ribera

Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/09/2026 Korea Open (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (3-6, 0-6) Katie Volynets
21/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Kamilla Rakhimova 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) Polina Kudermetova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 0-6) Kamilla Rakhimova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kamilla Rakhimova 2-0 (7-6, 6-2) Barbora Krejcikova

Marina Bassols convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Marina Bassols convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Kamilla Rakhimova se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Kamilla Rakhimova se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Kamilla Rakhimova en el juego inicial del primer set!

¡Break para Kamilla Rakhimova en el juego inicial del primer set!

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