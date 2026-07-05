Mark Ceban - Gavin Goode, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Mark Ceban - Gavin Goode: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista Británico Mark Ceban(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Gavin Goode(1259) este domingo no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mark Ceban.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mark Ceban
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roberto Carballes Baena
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Mark Ceban
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Zangar Nurlanuly
|27/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Keaton Hance
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-2)
| Mark Ceban
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Mark Ceban
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Connor Doig
-Últimos Resultados de Gavin Goode.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Gavin Goode
| 0-1 (1-6, 0-2)
| Connor Doig
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Gavin Goode
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Ntungamili Raguin
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Gavin Goode
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Daniel Jade
|09/09/2025
| Winston Salem (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Gavin Goode
|02/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Gavin Goode
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jan Kumstat