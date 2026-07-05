Mark Ceban - Gavin Goode, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Mark Ceban - Gavin Goode: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Mark Ceban - Gavin Goode: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 13:33
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Británico Mark Ceban(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Gavin Goode(1259) este domingo no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mark Ceban.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mark Ceban 0-2 (2-6, 4-6) Roberto Carballes Baena
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mark Ceban 0-2 (3-6, 4-6) Zangar Nurlanuly
27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Keaton Hance 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Mark Ceban
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mark Ceban 2-0 (6-2, 6-3) Connor Doig

-Últimos Resultados de Gavin Goode.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Gavin Goode 0-1 (1-6, 0-2) Connor Doig
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Gavin Goode 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Ntungamili Raguin
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Gavin Goode 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Daniel Jade
09/09/2025 Winston Salem (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-5, 6-1) Gavin Goode
02/09/2025 US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Gavin Goode 0-2 (2-6, 4-6) Jan Kumstat

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