Marta Kostyuk - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Marta Kostyuk - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Marta Kostyuk - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 marzo 2026 3:02
Seguir en

Madrid, 10 de marzo de 2026.

La tenista Ucraniana Marta Kostyuk(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este martes a las 04:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2025 National Bank Open (Cuartos de final) Marta Kostyuk 0-1 (1-6, 1-2) Elena Rybakina
21/04/2024 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
28/08/2023 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-1) Marta Kostyuk
04/01/2023 Adelaide International 1 (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Taylor Townsend
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Marta Kostyuk
11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 1-1 (7-5, 4-6, 0-1) Antonia Ruzic
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-2) Kimberly Birrell
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado