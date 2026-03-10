Marta Kostyuk - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Marta Kostyuk - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
La tenista Ucraniana Marta Kostyuk(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este martes a las 04:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2025
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-1 (1-6, 1-2)
| Elena Rybakina
|21/04/2024
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|28/08/2023
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Marta Kostyuk
|04/01/2023
| Adelaide International 1 (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Taylor Townsend
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Marta Kostyuk
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Marta Kostyuk
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-1 (7-5, 4-6, 0-1)
| Antonia Ruzic
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Kimberly Birrell
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina