Marta Kostyuk - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 8 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(8) este sábado no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|11/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 ()
| Marta Kostyuk
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|16/03/2024
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Madison Keys
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Katherine Sebov
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|08/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jasmine Paolini
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iga Swiatek
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek