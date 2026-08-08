Marta Kostyuk - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 8 agosto 2026 20:51
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Madrid, 8 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(8) este sábado no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
11/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 0-0 () Marta Kostyuk
16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
16/03/2024 BNP Paribas Open (Semifinal) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-1) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-1) Madison Keys
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-6, 6-0) Katherine Sebov
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Linda Noskova
08/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Jasmine Paolini
06/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 4-6) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-6, 6-2) Iga Swiatek
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek

Iga Swiatek convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2.

Iga Swiatek convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2.

Marta Kostyuk gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-5.

Marta Kostyuk gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-5.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-1.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-1.

Iga Swiatek rompe a Marta Kostyuk y domina ahora 4-1.

Iga Swiatek rompe a Marta Kostyuk y domina ahora 4-1.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Marta Kostyuk gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-2.

Marta Kostyuk gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-2.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Iga Swiatek se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-0.

Gran comienzo de Iga Swiatek con un break en el primer juego del tercer set.

Gran comienzo de Iga Swiatek con un break en el primer juego del tercer set.

Inicio del tercer set. Marta Kostyuk al servicio.

Inicio del tercer set. Marta Kostyuk al servicio.

Iga Swiatek convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Iga Swiatek convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.

Iga Swiatek convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Iga Swiatek convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Marta Kostyuk se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Marta Kostyuk se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Iga Swiatek convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Iga Swiatek convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Iga Swiatek se lleva el primer juego del 2.º set

Iga Swiatek se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Iga Swiatek servirá primero.

Inicio del segundo set. Iga Swiatek servirá primero.

Marta Kostyuk convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Marta Kostyuk convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Marta Kostyuk rompe el servicio de Iga Swiatek y se pone 5-3 por delante.

Marta Kostyuk rompe el servicio de Iga Swiatek y se pone 5-3 por delante.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk para ponerse 3-4.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk para ponerse 3-4.

Marta Kostyuk rompe el servicio de Iga Swiatek y se pone 4-2 por delante.

Marta Kostyuk rompe el servicio de Iga Swiatek y se pone 4-2 por delante.

Marta Kostyuk se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Marta Kostyuk se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Contrabreak de Marta Kostyuk a Iga Swiatek. Empate 2-2 en el marcador.

Contrabreak de Marta Kostyuk a Iga Swiatek. Empate 2-2 en el marcador.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk y se pone 2-1 por delante.

Iga Swiatek rompe el servicio de Marta Kostyuk y se pone 2-1 por delante.

Contrabreak de Marta Kostyuk a Iga Swiatek. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Marta Kostyuk a Iga Swiatek. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Iga Swiatek en el juego inicial del primer set!

¡Break para Iga Swiatek en el juego inicial del primer set!

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