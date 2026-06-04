Marta Kostyuk - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros WTA a la tenista Rusa Mirra Andreeva(8) este jueves a las 15:00.
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Viktorija Golubic
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Katie Volynets
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Sorana Cirstea
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jil Teichmann
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marie Bouzkova
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marina Bassols Ribera
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Fiona Ferro