Marta Kostyuk - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros WTA
Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 4 junio 2026 14:02
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Madrid, 4 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros WTA a la tenista Rusa Mirra Andreeva(8) este jueves a las 15:00.

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Viktorija Golubic
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Katie Volynets
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-2, 6-3) Oksana Selekhmeteva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-3) Sorana Cirstea
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Jil Teichmann
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Marie Bouzkova
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marina Bassols Ribera
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Fiona Ferro

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