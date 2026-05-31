Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista rumano Matei Chelemen(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista taiwanés Kuan-Shou Chen(0) este domingo a las 12:30.

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