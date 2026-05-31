Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
El tenista rumano Matei Chelemen(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista taiwanés Kuan-Shou Chen(0) este domingo a las 12:30.
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-Últimos Resultados de Kuan-Shou Chen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Keaton Hance
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Kuan-Shou Chen
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Nikita Bilozertsev
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Jake Dembo
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Leonardo Storck
|01/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Gavin Goode
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-1)
| Kuan-Shou Chen