Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Matei Chelemen - Kuan-Shou Chen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 11:32
Seguir en

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista rumano Matei Chelemen(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista taiwanés Kuan-Shou Chen(0) este domingo a las 12:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

No hay partidos recientes.

-Últimos Resultados de Kuan-Shou Chen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final) Keaton Hance 2-0 (7-6, 6-4) Kuan-Shou Chen
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-1, 6-3) Nikita Bilozertsev
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-2, 6-3) Jake Dembo
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-4, 6-3) Leonardo Storck
01/09/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Gavin Goode 2-1 (1-6, 6-1, 6-1) Kuan-Shou Chen

Contador

Contenido patrocinado