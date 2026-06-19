México 0 - 0 Corea del Sur, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 19 de junio de 2026.

La selección de México, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan), en México ante Corea del Sur este viernes a las 03:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Sudáfrica, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Corea del Sur ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Chequia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quinones, Raul Jimenez.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Moon-Hwan Kim, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Young-Woo Seol, Kang-In Lee, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son.

-Últimos Resultados de México.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Corea del Sur.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia

3:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 3:01 1' Meteorología: cielo nublado. 3:01 1' Corea del Sur saca, y da comienzo el partido. 3:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 3:01 0' Bienvenidos a Estadio Akron. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.