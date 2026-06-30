México - Ecuador, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

La selección de México se enfrenta en Dieciseisavos de final a Ecuador este miércoles a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio Azteca de Ciudad de México, en México.

-Onces iniciales probables.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Julian Quinones, Raul Jimenez.

ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

-Últimos Resultados de México.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Ecuador.