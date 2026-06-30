México - Ecuador, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
La selección de México se enfrenta en Dieciseisavos de final a Ecuador este miércoles a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio Azteca de Ciudad de México, en México.
-Onces iniciales probables.
MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Julian Quinones, Raul Jimenez.
ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.
-Últimos Resultados de México.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. A
| Czechia
| 0-3
| Mexico
|19/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 1-0
| South Korea
|11/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 2-0
| South Africa
-Últimos Resultados de Ecuador.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| 2-1
| Germany
|21/06/2026
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| 0-0
| Curacao
|15/06/2026
| World Cup Grp. E
| Ivory Coast
| 1-0
| Ecuador