México - Inglaterra, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La selección de México se enfrenta en Octavos de final a Inglaterra este lunes a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio Azteca de Ciudad de México, en México.

-Onces iniciales probables.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

-Últimos Resultados de México.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-0 Ecuador 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Inglaterra.