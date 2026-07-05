México - Inglaterra, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La selección de México se enfrenta en Octavos de final a Inglaterra este lunes a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio Azteca de Ciudad de México, en México.
-Onces iniciales probables.
MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.
-Últimos Resultados de México.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-0
| Ecuador
|25/06/2026
| World Cup Grp. A
| Czechia
| 0-3
| Mexico
|19/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 1-0
| South Korea
|11/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 2-0
| South Africa
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia