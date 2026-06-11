México - Sudáfrica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.

Las selecciones de México y Sudáfrica debutan en la Copa Mundial de la FIFA, en el Mexico City Stadium este jueves a las 21:00

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Chequia 0 0 2 México 0 0 3 Sudáfrica 0 0 4 Corea del Sur 0 0

-Onces iniciales probables.

MÉXICO: Jose Rangel; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Brian Gutierrez, Alvaro Fidalgo, Erik Lira; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Lyle Foster, Tshepang Moremi.