México - Sudáfrica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
Las selecciones de México y Sudáfrica debutan en la Copa Mundial de la FIFA, en el Mexico City Stadium este jueves a las 21:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Chequia
| 0
| 0
|2
| México
| 0
| 0
|3
| Sudáfrica
| 0
| 0
|4
| Corea del Sur
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
MÉXICO: Jose Rangel; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Brian Gutierrez, Alvaro Fidalgo, Erik Lira; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.
SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Lyle Foster, Tshepang Moremi.