Michael Zheng - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Los Cabos Open

Michael Zheng - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Los Cabos Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Michael Zheng(118) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Los Cabos Open al tenista español Martin Landaluce(63) este miércoles no antes de las 06:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Michael Zheng
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/07/2026
| Bloomfield Hills (Semifinal)
| Jacob Fearnley
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Michael Zheng
|24/07/2026
| Bloomfield Hills (Cuartos de final)
| Michael Zheng
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
| Adam Walton
|22/07/2026
| Bloomfield Hills (Octavos de final)
| Michael Zheng
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Alan Magadan
|20/07/2026
| Bloomfield Hills (Dieciseisavos de final)
| Michael Zheng
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Abedallah Shelbayh
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-1)
| Michael Zheng
Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Martin Landaluce
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Tom Gentzsch
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Marc-Andrea Huesler