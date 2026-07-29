Michael Zheng - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Los Cabos Open

Michael Zheng - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Los Cabos Open
Michael Zheng - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Los Cabos Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 29 julio 2026 5:01
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Madrid, 29 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Michael Zheng(118) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Los Cabos Open al tenista español Martin Landaluce(63) este miércoles no antes de las 06:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Michael Zheng

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/07/2026 Bloomfield Hills (Semifinal) Jacob Fearnley 2-0 (6-3, 6-4) Michael Zheng
24/07/2026 Bloomfield Hills (Cuartos de final) Michael Zheng 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Adam Walton
22/07/2026 Bloomfield Hills (Octavos de final) Michael Zheng 2-0 (7-5, 6-3) Alan Magadan
20/07/2026 Bloomfield Hills (Dieciseisavos de final) Michael Zheng 2-0 (6-4, 6-1) Abedallah Shelbayh
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) Michael Zheng

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Soon-Woo Kwon 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Martin Landaluce
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (7-5, 6-4) Tom Gentzsch
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Martin Landaluce 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Marc-Andrea Huesler

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