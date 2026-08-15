Miomir Kecmanovic - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.
El tenista serbio Miomir Kecmanovic(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(9) este sábado no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|28/02/2026
| Mexican Open (Semifinal)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-7, 6-3, 4-6)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Miomir Kecmanovic
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Arthur Rinderknech
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Michael Zheng
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
|21/07/2026
| Generali Open (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Baez
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|16/07/2026
| Swiss Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Miomir Kecmanovic
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Yannick Hanfmann
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6)
| Flavio Cobolli