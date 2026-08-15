Miomir Kecmanovic - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 17:37
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

El tenista serbio Miomir Kecmanovic(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(9) este sábado no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Miomir Kecmanovic
28/02/2026 Mexican Open (Semifinal) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (3-6, 3-6) Miomir Kecmanovic
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Arthur Rinderknech
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Michael Zheng 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Miomir Kecmanovic
21/07/2026 Generali Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Miomir Kecmanovic
16/07/2026 Swiss Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Miomir Kecmanovic

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 6-7) Yannick Hanfmann
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 5-1.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Miomir Kecmanovic y se pone 4-1 por delante.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Miomir Kecmanovic y se pone 4-1 por delante.

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Miomir Kecmanovic y se pone 2-1 por delante.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Miomir Kecmanovic y se pone 2-1 por delante.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Miomir Kecmanovic gana el primer juego y domina 1-0

Miomir Kecmanovic gana el primer juego y domina 1-0

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