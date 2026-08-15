Miomir Kecmanovic - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.

El tenista serbio Miomir Kecmanovic(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(9) este sábado no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Miomir Kecmanovic 28/02/2026 Mexican Open (Semifinal) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (3-6, 3-6) Miomir Kecmanovic 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Arthur Rinderknech 04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Michael Zheng 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Miomir Kecmanovic 21/07/2026 Generali Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Miomir Kecmanovic 16/07/2026 Swiss Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Miomir Kecmanovic

Últimos Resultados de Flavio Cobolli