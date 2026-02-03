Miomir Kecmanovic - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Miomir Kecmanovic - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de febrero de 2026.
El tenista Serbio Miomir Kecmanovic(69) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Pablo Carreno Busta(100) este martes a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandre Muller
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|06/11/2025
| Hellenic Championship (Cuartos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Miomir Kecmanovic
|05/11/2025
| Hellenic Championship (Octavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Luciano Darderi
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|10/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|04/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Arthur Cazaux
| 0-0 (3-5)
| Pablo Carreno Busta
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Mattia Bellucci