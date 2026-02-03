Miomir Kecmanovic - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Miomir Kecmanovic - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France
Miomir Kecmanovic - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 febrero 2026 11:34
Madrid, 3 de febrero de 2026.

El tenista Serbio Miomir Kecmanovic(69) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Pablo Carreno Busta(100) este martes a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Miomir Kecmanovic 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6) Tomas Etcheverry
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Alexandre Muller 2-0 (7-5, 6-4) Miomir Kecmanovic
06/11/2025 Hellenic Championship (Cuartos de final) Sebastian Korda 2-0 (6-3, 6-2) Miomir Kecmanovic
05/11/2025 Hellenic Championship (Octavos de final) Miomir Kecmanovic 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Luciano Darderi

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jakub Mensik 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3) Pablo Carreno Busta
10/01/2026 ASB Classic, Qualification (Octavos de final) Vit Kopriva 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) Pablo Carreno Busta
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 6-2) Pablo Carreno Busta
04/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Arthur Cazaux 0-0 (3-5) Pablo Carreno Busta
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Mattia Bellucci

